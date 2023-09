ROMA- Partirà il prossimo 2 ottobre la campagna per la diagnosi precoce dei tumori al seno “Ottobre Rosa 2023”, promossa dalla Regione Lazio per rinnovare il suo impegno nella lotta ai tumori al seno attraverso un’attività di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria.

Oltre ai programmi di screening organizzati per i tumori della cervice uterina e del colon retto, offerti gratuitamente tutto l’anno alla popolazione avente diritto, la Regione Lazio offre alle donne 50-74 anni dei percorsi organizzati per la diagnosi precoce del tumore alla mammella e la presa in carico delle donne risultate positive alla mammografia di screening finno all’eventuale trattamento chirurgico.

In occasione di “Ottobre Rosa”, la Regione Lazio amplia l’offerta di una mammografia di screening alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni, presso le strutture regionali che organizzeranno le sedute di screening straordinarie.

Le donne in fascia d’età 45-49 anni potranno prenotare l’esame attraverso il ReCup, rivolgendosi al numero telefonico 06.164161840, che sarà attivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30; il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Per le donne in questa fascia di età è prevista l’esenzione sia per la mammografia “D01 – campagna di screening regionale” sia per gli eventuali esami di approfondimento “D05”, grazie alla prescrizione valida al momento della prenotazione rilasciata da un medico di medicina generale o da uno specialista del Sistema sanitario regionale.

La campagna di prevenzione sarà operativa non solo a ottobre, ma anche a novembre e dicembre, quando saranno garantiti anche gli eventuali approfondimenti diagnostici.

Le donne in fascia d’età compresa tra i 50 e i 74 anni, non hanno bisogno di prescrizione medica e possono rispondere all’invito spedito dalle Aziende sanitarie locali, altrimenti possono fissare il proprio appuntamento tramite la sezione “Prenota smart” sul sito Salute Lazio, oppure possono contattare i numeri verdi messi a disposizione dalle Aziende.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.salute.lazio.it.

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

Un “promemoria” per rendere fisso l’appuntamento con la prevenzione oncologica. La Regione Lazio, nell’ottica di portare avanti il lavoro di sensibilizzazione sull’accesso agli screening oncologici, lancia la campagna di comunicazione “Hai un appuntamento importante da ricordare”.

Il progetto grafico utilizza l’immagine dei “promemoria” impostabili sugli smartphone, richiamando così l’attenzione sull’importanza di non dimenticare di inserire tra i propri impegni quello con “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla prevenzione del tumore della mammella. Un’occasione in più per conoscere e tenere sotto controllo il proprio stato di salute che si aggiunge all’offerta garantita dai programmi di screening accessibili, a seconda delle fasce di età, tutto l’anno.

La campagna sarà pianificata sulla cartellonistica stradale e sui mezzi pubblici e darà la possibilità agli utenti di accedere direttamente alla sezione del sito www.salutelazio.it interamente dedicata all’iniziativa grazie a un QR code. Per facilitare la penetrazione del messaggio è stato realizzato anche uno spot radiofonico, in rotazione sulle principali radio regionali, a cui si aggiungerà una parte pensata per il digital e promossa sulle pagine social di Regione Lazio e Salute Lazio.

La campagna sarà condivisa dalle Aziende del Sistema sanitario regionale che potenzieranno i loro servizi in queste settimane e che prevede anche la realizzazione di una serie di eventi sul territorio volti a rafforzare il messaggio chiave legato all’importanza della prevenzione.