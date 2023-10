“Le opportunità di collaborazione tra aziende, associazioni e cittadini sono essenziali per scambiare esperienze, per diffondere o assorbire buone pratiche. In questo fine settimana siamo presenti a Tennis and Friends per promuovere l’importanza della prevenzione, in particolare per le malattie infettive. Ma più in generale sono convinto che se in Italia fossero obbligatori sia la prevenzione che alcuni screening, come quelli oncologici, miglioreremmo la nostra vita – evitando malattie e sofferenze – ma anche la nostra economia con un Servizio Sanitario che, grazie a investimenti proprio sulla prevenzione, troverebbe una buona quota di risparmo utile alla sua sostenibilità, che oggi è anche aggravata dalle cronicità. Per fortuna infatti la sopravvivenza a determinate patologie è aumentata ma sono aumentati i costi per le cronicità. E allora non dobbiamo ammalarci, possiamo e dobbiamo fare prevenzione per sostenere il sistema economicamente ma soprattutto per vivere meglio. E lo sport è la prima forma di prevenzione. Un Paese sano è un Paese più ricco, in tutti i sensi”. Lo ha detto il direttore generale dello Spallanzani, Angelo Aliquò, in occasione di Tennis and Friends.

Nello stand riservato all’INMI vengono offerti test di screening rapido per HIV, sifilide, HCV e consulenza e visite mediche per le infezioni sessualmente trasmesse.