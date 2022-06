Possibile un nuovo governo di larghe intese? “No basta. Lo abbiamo fatto per superare l’epidemia di Covid che ora spero sia alle spalle”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini alla trasmissione Aria pulita su 7 gold.

“Governare con Pd e Movimento 5 stelle che passano tutto il tempo ad insultare la Lega non è facile. Esperienza doverosa – ha concluso – ma assolutamente irripetibile. Spero che non ci sia bisogno di votare un nuovo invio di armi e che si voglia usare la diplomazia”. Prima possibile bisogna aprire “Il tavolo di dialogo, che potrebbe essere in Turchia, a me piacerebbe fosse in Vaticano, e poi – ha aggiunto – saranno Ucraina e Russia a decidere”. Ha poi aggiunto: “Tagliare le tasse alle imprese significa poter aumentare gli stipendi ai dipendenti” ed ha rimarcato che bisognerebbe cambiare radicalmente il reddito di cittadinanza che “andrebbe girato alle aziende come sconto fiscale se assumono”.