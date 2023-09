Il governo italiano sta prendendo in considerazione una serie di misure significative nell’ambito del prossimo decreto legge energia. Tra le novità più rilevanti, spicca una sanatoria per le violazioni fiscali commesse dai contribuenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno di quest’anno. Questi contribuenti avranno la possibilità di mettersi in regola con il pagamento di multe ridotte e il termine per farlo sarà fissato entro il 15 dicembre.

Inoltre, il decreto legge prevede la proroga fino alla fine dell’anno degli aiuti destinati ai giovani under 36 per l’acquisto della loro prima casa. Questa misura mira a sostenere i giovani nell’affrontare le sfide legate all’accesso all’immobile.

Il governo ha anche confermato il bonus bollette, che prevede l’applicazione dell’IVA al 5% sul gas. In aggiunta, è stato introdotto un bonus per il carburante, che prevede un rimborso di 80 euro caricato su una carta chiamata ‘Dedicata a te’. Per finanziare questa iniziativa, il governo ha stanziato 100 milioni di euro, mentre altri 55 milioni sono destinati al pagamento delle supplenze scolastiche.

Nel settore della sanità, il decreto legge conferma i membri della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso dell’Aifa fino alla fine dell’anno.

Nonostante queste misure, il governo sta ancora lavorando su normative relative al mercato dell’energia, con l’obiettivo di spostare circa la metà delle famiglie italiane nel mercato libero dell’elettricità. Tuttavia, si sta cercando di mitigare l’impatto di questa transizione sulle fasce deboli della popolazione, considerando l’instabilità dei prezzi dell’energia in questo periodo storico.

Inoltre, il governo sta valutando l’opzione di introdurre una tassa sulle vincite dei giochi come possibile fonte di entrate aggiuntive. La discussione ruota attorno al deficit previsto per il 2024, con la possibilità di aumentarlo leggermente rispetto agli obiettivi iniziali senza superare il limite critico del 4% che potrebbe preoccupare i mercati finanziari e l’Unione Europea.

Queste misure rappresentano una serie di iniziative volte a sostenere i cittadini italiani in vari settori, dall’aspetto fiscale all’energia, all’immobiliare e alla sanità.