ROMA – “Continua l’impegno del Servizio sanitario regionale per potenziare la rete dell’emergenza. Sono state consegnate all’ARES 118 undici nuove auto mediche, che entreranno in servizio sul territorio già alla fine di questo mese. I nuovi mezzi andranno a sostituire quelli attualmente in uso, con un netto miglioramento anche in termini di dispositivi elettromedicali presenti. I nuovi mezzi sono 4×4 e nell’allestimento è prevista, oltre la dotazione classica di dispositivi, la presenza del massaggiatore cardiaco automatico e quella dell’eco fast per realizzare ecografie in emergenza. Presente a bordo anche il defibrillatore con modulo per la teletrasmissione dell’elettrocardiogramma. La distribuzione delle auto mediche interesserà tutto il territorio regionale, l’area metropolitana di Roma e tutte le provincie”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.