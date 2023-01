Sanremo 2023, in un video mostrato da Fiorello a Viva Rai2! Amadeus annuncia che per la prima serata del Festival, il 7 febbraio, ci sarà la reunion dei Pooh. Sul palco salirà anche Riccardo Fogli, per una performance che proporrà le hit della band e sarà anche “un omaggio a Stefano” D’Orazio, morto nel novembre 2020.

Amadeus, nel video girato in un hotel di Milano, ha detto di essere felice ed emozionato per la presenza dei Pooh alla prima serata, tutti insieme. “Quel palco è veramente magico, nel ’90 vincemmo con Uomini soli, poi siamo tornati come ospiti, poi nel 2016 presentammo per la prima volta la reunion, è un ‘siissimo – ha detto Dodi Battaglia- Saremo su quel palco per suonare nuovamente insieme e per fare un grande tributo alla nostra storia e con noi ci sarà anche Riccardo Fogli”, ritornando come quinto componente tra il 2015 e il 2016.