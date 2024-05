VITERBO – “Complimenti al liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi internazionali di scienze naturali che si svolgeranno in Cina dall’8 al 15 agosto”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni.

“È certamente un orgoglio per l’Italia e per i territori della Tuscia esprimere un nostro ‘atleta’, Mario Celentano in uno degli appuntamenti più prestigiosi per il mondo della scuola a livello internazionale. Il liceo Ruffini, – prosegue – vanta una lunga tradizione in questa competizione nella quale si è classificato sempre nella rosa dei primi 10, risultando un punto di riferimento fra le eccellenze del Ministero dell’Istruzione. Ci troviamo di fronte ad un risultato straordinario che premia la nostra scuola, a testimonianza che la formazione e l’insegnamento sono valori imprescindibili e determinanti per la crescita dei nostri studenti. Un ringraziamento doveroso infine – conclude Battistoni – va alla dirigente scolastica del liceo Ruffini, Claudia Prosperoni, per il prestigioso riconoscimento ottenuto e per la didattica espressa”.