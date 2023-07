ROMA- “Con onore e senso di responsabilità ho presieduto ieri la prima seduta della Commissione Semplificazione Amministrativa della Regione Lazio, fortemente voluta e consigliata dal Presidente Rocca. Una Commissione speciale nel senso letterale della parola, perché dovrà svolgere il complesso ed esteso compito di rendere più snello e rapido il funzionamento dell’Amministrazione. Il criterio ispiratore è quello di de-burocratizzare laddove necessario e possibile, anche avvalendosi del principio “innanzitutto digitale” (digital first), per velocizzare la comunicazione tra Enti e cittadinanza e semplificare i rapporti tra le Istituzioni e le imprese. L’obiettivo principale dovrà essere il riassetto normativo regionale, andando ad eliminare incongruenze e ridondanze relative a diversi settori legislativi, al fine di escludere tutto ciò che risulta superfluo o addirittura dannoso al buon funzionamento dell’Amministrazione. Ci sarà da analizzare quali norme, implicitamente già abrogate, andranno cancellate, verificando se c’è la necessità di adottarne altre, facendo attenta valutazione di quelle procedure che invece non possono essere semplificate e ridotte, onde non rischiare di fare danni maggiori dei vantaggi eventualmente acquisibili. Questa commissione ha di fronte a sé un duplice impegno eminentemente politico: quello di intendere la semplificazione come strumento per facilitare la promulgazione di leggi migliori e quello di coinvolgere attivamente cittadini e imprese nel processo. Ringrazio i colleghi che hanno preso parte alla seduta, anche per i loro interventi, con i quali hanno rinnovato massima disponibilità ed impegno a lavorare di concerto per migliorare l’Amministrazione Regionale.>> Così in un comunicato Marika Rotondi Presidente della Commissione Speciale Semplificazione Amministrativa regionale e consigliere regionale del Lazio di Fdi.