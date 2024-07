Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebra oggi il suo 83° compleanno. Numerosi auguri sono giunti dal mondo politico, tra cui quelli della premier Giorgia Meloni e dei presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Nonostante l’occasione, per Mattarella è stata una giornata di lavoro ordinaria, trascorsa nel suo studio, dove ha affinato il discorso per la cerimonia del Ventaglio. Questo tradizionale evento rappresenta uno scambio di saluti con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Il discorso del Presidente affronterà vari temi di attualità politica, incluse le elezioni presidenziali americane, le riforme, i nuovi assetti europei e la rielezione di Ursula von der Leyen. Inoltre, è atteso che il Presidente risponda alle domande della stampa su inchieste giornalistiche e la libertà di stampa.

La giornata di compleanno di Mattarella è stata caratterizzata da numerosi messaggi di auguri e riconoscimenti per il suo ruolo. La premier Giorgia Meloni lo ha chiamato per esprimere stima e riconoscenza, sottolineando il suo ruolo di garante della Costituzione e simbolo dell’unità nazionale. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, lo ha definito “un punto di riferimento e guida saggia per tutti gli italiani”.

Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha lodato Mattarella, ricordando i numerosi confronti avuti con lui e la sua sensibilità come uomo delle istituzioni. Un messaggio di auguri è arrivato anche da Umberto Bossi, che ha espresso ammirazione per la dedizione del Presidente.

Gli apprezzamenti per Mattarella superano i confini nazionali. Il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato la presenza di Mattarella all’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi il 26 luglio, esprimendo grande stima per lui.

Nel corso della giornata, Mattarella ha contattato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per esprimere solidarietà dopo il tragico crollo di Scampia, che ha causato vittime e sfollati. La giornata si è conclusa con una cena in famiglia per festeggiare il compleanno del Presidente.