La presidente della Rai, Marinella Soldi, ha annunciato le sue dimissioni, che saranno effettive dal 10 agosto. In una lettera indirizzata al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, Soldi ha comunicato la sua decisione, legata a ragioni personali e professionali. La notizia è stata diffusa da Viale Mazzini, spiegando che la decisione sarà formalizzata nella riunione del consiglio di amministrazione il 30 luglio.

Soldi, 57 anni, con una carriera internazionale di alto profilo, diventerà consigliere non esecutivo del Commercial Board della BBC dal 1° settembre. Questo nuovo incarico segue il suo ingresso nel Consiglio principale del Gruppo nel settembre 2023. La BBC Commercial supervisiona le attività commerciali della tv pubblica britannica e la realizzazione degli obiettivi di BBC Studios.

Nel suo messaggio, Soldi ha sottolineato l’importanza di un servizio pubblico indipendente, moderno, trasparente e meritocratico. Nonostante il suo trasferimento all’estero, ha ribadito il suo impegno per il servizio pubblico.

Il mandato di Soldi alla Rai era in scadenza, e il mancato rinnovo del vertice di Viale Mazzini ha contribuito alla sua decisione di cercare nuove opportunità. Le sue deleghe saranno temporaneamente affidate all’amministratore delegato Roberto Sergio, consentendo al cda Rai di proseguire le sue funzioni.

Le dimissioni di Soldi arrivano in un momento delicato per la Rai, con la maggioranza politica ancora in cerca di un accordo per il rinnovo del cda. La premier Giorgia Meloni intende confermare Giampaolo Rossi come amministratore delegato, mentre Forza Italia vorrebbe Simona Agnes come presidente. La Lega, sentendosi sottorappresentata, chiede un ruolo maggiore nelle direzioni di genere e di testata.

Marinella Soldi ha chiuso la sua esperienza alla Rai superando vari conflitti interni e si prepara ad affrontare nuove sfide in ambito europeo. Samir Shah, presidente della BBC, ha elogiato la sua esperienza globale e la sua comprensione delle sfide dei servizi pubblici. Anche Damon Buffini, presidente del Commercial Board e vicepresidente della BBC, ha espresso entusiasmo per il contributo che Soldi apporterà alla strategia di crescita della BBC Commercial.