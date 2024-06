Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso soddisfazione per l’aumento della presenza femminile in ruoli apicali in Italia. Durante l’incontro con le vincitrici del Premio Marisa Bellisario al Quirinale, Mattarella ha sottolineato come la crescente partecipazione delle donne in vari settori – dalla magistratura al giornalismo, dall’economia alle attività scientifiche – stia migliorando il Paese.

Mattarella ha affermato che gli uomini devono essere grati per questo progresso, riconoscendo il bisogno del contributo femminile in modo assolutamente paritario. Tuttavia, ha sottolineato che molto resta ancora da fare.

Nel pomeriggio, il Presidente ha ricevuto al Quirinale le vincitrici della XXXVI edizione del Premio Marisa Bellisario, accompagnate dalla presidente della Fondazione, Lella Golfo, e dal presidente della commissione esaminatrice del Premio, Gianni Letta. In occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione de “Il Giornale”, Mattarella ha inoltre incontrato una delegazione guidata dal direttore Alessandro Sallusti e dagli editori Antonio e Giampaolo Angelucci.