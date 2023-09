ROMA – Sette milioni di euro a disposizione delle micro, piccole e medie imprese di Roma e provincia grazie al bando Voucher Digitali Impresa 4.0 Anno 2023 della Camera di Commercio di Roma da oggi on line sul sito istituzionale della Camera (www.rm.camcom.it).

Le risorse messe a disposizione puntano a finanziare, tramite contributi a fondo perduto, progetti di digitalizzazione aziendali e sostenere quelle realtà produttive che mirano all’adozione di tecnologie e strumenti innovativi e all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0.

Gli obiettivi prioritari del bando sono tre: 1) sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0; 2) promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese di Roma e provincia, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0; 3) favorire interventi di digitalizzazione e automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese di Roma e provincia quale driver per lo sviluppo e la crescita del territorio.

Il bando finanzia con contributi a fondo perduto (voucher), fino a un massimo di 10mila euro a impresa, progetti di digitalizzazione – che possono spaziare dalla robotica avanzata e collaborativa, prototipazione rapida e IoT, passando per soluzioni di cyber security e business continuity, l’intelligenza artificiale e la blockchain, fino sistemi di e-commerce, smart-working e telelavoro – presentati da singole imprese. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili (entro il tetto massimo di 10mila euro a impresa) e, per accedere alla misura, l’investimento deve prevedere una spesa minima di 3mila euro al netto dell’Iva. Sono ammissibili le spese per acquisto di beni e servizi strumentali e per servizi di consulenza e/o formazione.

“Con l’edizione 2023 del bando Voucher digitali – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – stanziamo, ancora una volta, una cifra consistente pari a 7 milioni di euro a disposizione dei processi di trasformazione digitale delle imprese del nostro territorio. Con gli strumenti digitali, le Pmi locali possono trasformarsi in aziende globali pur mantenendo il loro carattere tradizionale, ma non tutte le realtà produttive, specie le più piccole, possono affrontare questi cambiamenti in modo autonomo: serve il sostegno e la collaborazione di tutti gli attori preposti allo sviluppo. Il bando Voucher è particolarmente importante perché aiuta le nostre imprese a competere nei mercati ormai globalizzati e assicura anche una adeguata formazione professionale utile a gestire le nuove tecnologie. La transizione digitale è un orizzonte ormai irrinunciabile per il nostro sistema produttivo e, dunque, va sostenuta: solo se l’impresa è innovativa cresce e crea sviluppo”.

Possono presentare domanda le imprese di tutti i settori che rispettino alcuni requisiti base, tra cui: essere micro, piccole o medie imprese con sede legale e/o unità locale iscritta nel Registro imprese della Camera di Commercio di Roma, essere attive e aver dichiarato al Registro Imprese camerale l’attività svolta; essere in regola con il pagamento del diritto annuale (il controllo si estende agli ultimi 5 anni escluso il corrente); non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata o concordato preventivo.

Importante: le imprese che hanno ricevuto un contributo dalla Camera di Commercio di Roma nell’ambito dell’edizione 2022 del bando Voucher non possono presentare domanda per il 2023.

Le domande vanno trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco Infocamere – Servizi e‐gov, dalle ore 14.00 del 12 settembre 2023 alle ore 14.00 del 26 settembre 2023 (le domande inviate prima e dopo tali termini verranno automaticamente escluse).

Il bando integrale, le faq e tutti i documenti necessari per la presentazione della domanda sono pubblicati sul sito della Camera di Commercio di Roma, all’indirizzo www.rm.camcom.it.