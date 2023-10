Una violenta serie di terremoti ha colpito la provincia afghana di Herat, causando una devastazione su vasta scala. Il bilancio provvisorio, riportato dalle autorità talebane di Kabul tramite l’autorità per la gestione delle emergenze, è estremamente grave, con più di 2.000 morti e quasi 10.000 feriti. Oltre 1.300 case sono state completamente o parzialmente distrutte, lasciando la comunità locale in una situazione critica.

Gli effetti dei terremoti hanno colpito duramente la provincia di Herat, causando perdite umane significative e lasciando migliaia di persone ferite. La distruzione delle abitazioni ha ulteriormente complicato la situazione, mettendo in pericolo la vita e la sicurezza delle persone colpite.

Di fronte a questa tragedia, l’Afghanistan ha urgente bisogno di assistenza e aiuto internazionale per affrontare l’emergenza. Le autorità locali e le organizzazioni umanitarie stanno mobilitando risorse per soccorrere le vittime e fornire assistenza medica ai feriti.

Il terremoto in Afghanistan ha causato una catastrofe umanitaria di proporzioni enormi, con migliaia di vittime e feriti. È fondamentale che la comunità internazionale si unisca per fornire assistenza immediata e supporto a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. La solidarietà e il sostegno sono ora più importanti che mai per aiutare l’Afghanistan a superare questa crisi.