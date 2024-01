Il Giappone continua a fronteggiare le drammatiche conseguenze del terremoto avvenuto cinque giorni fa, con il bilancio delle vittime salito a almeno 110 morti, secondo quanto riportato dai media locali citando le autorità. Gli ultimi dati indicano anche almeno 516 feriti di varia gravità, mentre le squadre di soccorso sono ancora alla ricerca di 222 persone disperse.

La situazione più critica si registra nella prefettura di Ishikawa, dove i danni sono particolarmente gravi. Più di 250 abitazioni sono state distrutte, e gli incendi hanno devastato circa 300 edifici. La regione continua a lottare con carenze di energia elettrica, acqua e carburante, complicando ulteriormente gli sforzi di soccorso e il recupero delle zone colpite.

Le squadre di emergenza sono impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio, cercando di individuare le persone ancora disperse e garantire assistenza alle vittime. La solidarietà nazionale e internazionale è in corso, con l’invio di aiuti e risorse per affrontare questa crisi.

In questo difficile contesto, le autorità stanno lavorando per coordinare gli sforzi di soccorso e per garantire il supporto necessario alle comunità colpite. L’attenzione è concentrata sulla fornitura di risorse fondamentali, sulla messa in sicurezza delle aree colpite e sulla gestione delle emergenze sanitarie.

Il Giappone affronta ora una fase cruciale nella gestione di questa crisi, con la necessità di risorse e aiuti per affrontare la ricostruzione e fornire assistenza alle persone colpite. La solidarietà globale si fa sentire mentre il paese si impegna a superare questa difficile prova e a risollevarsi dalle rovine del terremoto.