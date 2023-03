È tornata l’ora legale e, come ogni anno, gli orologi sono stati spostati di un’ora in avanti nella notte tra sabato e domenica. Questa circostanza ha spinto la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) a lanciare una petizione online insieme a Consumerismo No Profit per mantenere l’ora legale tutto l’anno, una proposta che ha già raccolto oltre 281.000 firme.

Secondo il presidente della Sima, Alessandro Miani, l’ora legale offre notevoli vantaggi sia in termini di risparmio energetico che ambientale. Infatti, sfruttando un’ora di luce in più nelle ore serali, si ottiene una riduzione dei consumi energetici da parte di famiglie e imprese, con evidenti risparmi in bolletta. Inoltre, la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera dovuta al nuovo orario rappresenta un importante beneficio ambientale.

Ma non sono solo questi i vantaggi dell’ora legale. Secondo Miani, l’abbandono del doppio cambio orario annuale farebbe cessare anche i piccoli disturbi di alterazione del ritmo circadiano che oggi sperimentiamo nel passaggio da ora solare a ora legale e viceversa, con effetti benefici sulla salute dei cittadini.

La petizione della Sima e di Consumerismo No Profit per mantenere l’ora legale tutto l’anno è quindi sostenuta da importanti motivazioni sia dal punto di vista economico che ambientale e della salute.

Tuttavia, questa proposta non è nuova e, in passato, ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni sostengono che l’ora legale rappresenti uno stress per il nostro organismo, con conseguenze negative sulla qualità del sonno e sulla salute in generale. Inoltre, c’è chi ritiene che il mantenimento dell’ora legale tutto l’anno potrebbe comportare una maggiore esposizione alle radiazioni solari, con il rischio di problemi dermatologici e di altro genere.

In ogni caso, la petizione della Sima e di Consumerismo No Profit rappresenta un’importante occasione per dibattere su questo tema e approfondire gli aspetti positivi e negativi dell’ora legale. Una cosa è certa: il cambio dell’ora continuerà a essere un tema di grande attualità e interesse per molti, soprattutto considerando il crescente impatto delle questioni ambientali sulla nostra vita quotidiana.