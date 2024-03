Una notte di terrore si è abbattuta su Baltimora, Maryland, con il crollo del ponte Francis Scott Key a seguito di un’impatto con una nave cargo di Singapore. L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 del mattino, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e paura.

Le notizie iniziali riferiscono che due persone sono state salvate, ma purtroppo una ventina risulta dispersa. Le squadre di soccorso sono attivamente impegnate nelle operazioni di ricerca e salvataggio, anche se la presenza di veicoli sommersi nel fiume Patapsco rende la situazione ancora incerta.

Il sindaco di Baltimora, Brendon Scott, ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto, definendo l’evento una “tragedia inconcepibile” e manifestando solidarietà alle persone coinvolte.

La nave coinvolta, il mercantile Dali, ha riportato l’equipaggio incolume. Tuttavia, le indagini per determinare le cause della collisione sono ancora in corso, con gli armatori che collaborano pienamente con le autorità.

Il governatore del Maryland, Wes Moore, ha dichiarato lo stato di emergenza per coordinare gli sforzi di soccorso e ricevere assistenza federale, mentre le strade dirette a Baltimora sono state chiuse per garantire la sicurezza pubblica.

La dinamica dell’incidente indica che la nave potrebbe aver perso energia e deviato dalla rotta prima dell’impatto con uno dei piloni del ponte. Video di sorveglianza mostrano il momento in cui il mercantile emette fumo nero, suggerendo problemi tecnici imminenti.

Il ponte Francis Scott-Key, aperto nel 1977, ha rappresentato una via cruciale per il trasporto nella regione. Con una lunghezza di 2.632 metri, è stato una soluzione alternativa al traffico congestionato del Baltimore Harbor Tunnel. Oggi, con una media di 11 milioni di veicoli che lo attraversano ogni anno, il ponte è diventato un collegamento vitale per la città.

La comunità internazionale ha mostrato solidarietà, con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani esprimendo vicinanza agli Stati Uniti e alle vittime dell’incidente. In un momento di tragedia, il mondo si unisce nel sostegno e nella speranza di un rapido recupero per Baltimora e le persone colpite da questa terribile catastrofe.