Una festa di compleanno si è trasformata in una tragedia sul lago Maggiore verso sera, quando una comitiva di una ventina di stranieri è stata sorpresa da un violento temporale. Una house-boat, sulla quale si trovavano i festeggiati, è stata colpita da una tromba d’aria che l’ha fatta ribaltare e inabissare. Purtroppo, quattro persone hanno perso la vita, mentre venti sono state salvate e non hanno riportato ferite gravi.

I soccorsi sono stati ostacolati dalla forte pioggia e dall’oscurità che regnava sulla zona. L’incidente è avvenuto sul tratto di lago compreso tra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara), precisamente nelle vicinanze di Lisanza, località di Sesto Calende, intorno alle 19.

I sommozzatori dei vigili del fuoco, affiancati da un elicottero, sono al lavoro per cercare eventuali dispersi. La barca ha subito danni prima di ribaltarsi e affondare. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua, ma una ventina di loro sono stati soccorsi da altre imbarcazioni o sono riusciti a raggiungere la riva nuotando.

Secondo le informazioni fornite dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), sulla barca erano presenti 24 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Sul luogo dell’incidente sono giunti il più velocemente possibile un elisoccorso, tre automediche, due mezzi di coordinamento per le emergenze, dieci ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri. Tre persone sono state trasportate in ospedale in codice verde ad Angera (Varese), mentre altre due in codice giallo a Gallarate (Varese) e Varese. Altre quindici sono state soccorse e assistite sul posto.

L’imbarcazione coinvolta aveva una lunghezza di 16 metri ed era un natante privato che offriva servizi di accompagnamento turistico sul lago. A bordo si trovavano anche alcuni membri dell’equipaggio. La comitiva è stata colta di sorpresa dal violento maltempo che si è abbattuto sulla zona del Verbano. I passeggeri si sono ritrovati nelle gelide acque del Lago Maggiore, alcuni dei quali sono stati salvati da altre imbarcazioni, mentre altri sono riusciti a raggiungere la riva a nuoto.

Questa tragica vicenda rappresenta un grave monito sulla pericolosità dei temporali improvvisi e sottolinea l’importanza di prestare sempre la massima attenzione durante le attività sulle acque, specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse. Le autorità continueranno a indagare sull’incidente al fine di determinare le cause esatte e prendere eventuali misure di sicurezza necessarie per evitare futuri incidenti simili.