Nella scorsa notte, la città portuale di Odessa, situata sul Mar Nero, è stata oggetto di raid aerei, presumibilmente condotti tramite droni. Secondo quanto riportato in un bollettino diffuso dall’agenzia ucraina Unian nel cuore della notte, si segnalano danni al porto, un’infrastruttura fondamentale per l’esportazione di grano ucraino. L’agenzia ha invitato la popolazione a rifugiarsi e a non effettuare riprese al fine di non svelare al nemico le posizioni delle difese antiaeree. Si fa riferimento anche ad esplosioni udite, anche se al momento non risultano feriti.

Questa mattina, Ukrinform ha riportato che detriti in fiamme di un drone russo di fabbricazione iraniana, noto come “Shahed” abbattuto, sono caduti sulle strutture portuali. L’allarme aereo notturno ha coinvolto l’intero paese, compresa la capitale Kiev, dove sono state udite esplosioni, come riportano i media ucraini che citano i sistemi di monitoraggio. Inoltre, i media segnalano il decollo da parte della Russia di aerei che trasportano missili.

Durante il consueto briefing mattutino, lo stato maggiore ucraino ha dichiarato che nella giornata di domenica l’aviazione ucraina ha effettuato 15 attacchi contro postazioni nemiche, concentrazioni di personale militare, batterie di missili antiaerei, unità di artiglieria e depositi di munizioni russi presenti sul territorio ucraino. In particolare, secondo quanto riferito dalle forze armate ucraine, sono state colpite una batteria missilistica antiaerea S-300, una batteria missilistica Tor, sei punti di controllo, una stazione per la guerra elettronica, un’unità di artiglieria in posizione di tiro e un deposito di munizioni russo.

L’attacco aereo su Odessa e gli eventi correlati aumentano le tensioni già fortemente presenti tra l’Ucraina e la Russia. Le autorità ucraine stanno monitorando da vicino la situazione e adottando le misure necessarie per proteggere la popolazione e le infrastrutture chiave. È fondamentale mantenere la calma e rimanere informati attraverso fonti ufficiali al fine di comprendere l’evolversi della situazione e seguire eventuali indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza di tutti.