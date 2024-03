La tragedia sulle Alpi svizzere si è concretizzata con la scoperta dei corpi di cinque dei sei scialpinisti dispersi da ieri. La polizia cantonale del Vallese ha confermato la tragica scoperta, mentre continuano le ricerche per il sesto disperso. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, una squadra di soccorritori è riuscita a raggiungere la zona e ha trovato i corpi delle cinque persone scomparse.

Secondo ipotesi dei soccorritori, i dispersi potrebbero aver cercato rifugio scavando nella neve per proteggersi dalla tempesta e dal freddo. La loro morte potrebbe essere stata causata dall’ipotermia, dopo che il gruppo aveva perso l’orientamento nella tempesta di neve. Le autorità non hanno chiarito le cause esatte della morte, ma al momento delle ricerche non è stato menzionato il rischio di valanghe.

Fredy-Michel Roten, direttore dell’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi, ha spiegato che, in situazioni simili, è fondamentale consigliare ai dispersi di proteggersi al meglio possibile, magari scavando nella neve per trovare rifugio. Tuttavia, ha aggiunto che questa operazione non è sempre agevole, soprattutto considerando le condizioni meteorologiche avverse e il rischio di esaurimento delle batterie dei telefoni.

Christian Varone, comandante della polizia cantonale del Vallese, ha sottolineato gli sforzi estremi compiuti dai soccorritori, nonostante le condizioni meteorologiche catastrofiche del fine settimana. Nonostante l’intensità degli sforzi, solo cinque dei dispersi sono stati trovati senza vita.

Le speranze si concentrano ora nel ritrovamento del sesto scialpinista disperso, ma le autorità sono realistiche riguardo alle possibilità, considerando le difficoltà della montagna e le avverse condizioni meteorologiche. La tempesta Monica sulle Alpi ha complicato ulteriormente le operazioni di soccorso.

Le vittime erano sei scialpinisti svizzeri, di età compresa tra i 21 ei 58 anni, di cui cinque appartenenti alla stessa famiglia del Vallese. Si trattava di alpinisti esperti, alcuni dei quali si stavano allenando per una gara di scialpinismo di rilevanza mondiale in programma ad aprile. L’incidente è stato segnalato da un familiare sabato pomeriggio, ma le operazioni di soccorso sono state ostacolate dalle avverse condizioni meteorologiche.

La tragedia sulle Alpi svizzere ha sconvolto la comunità locale e ha portato le autorità a indagare per comprendere appieno le circostanze dell’incidente.