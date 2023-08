TARQUINIA (Viterbo)- Un significativo passo avanti è stato compiuto nella realizzazione del tratto Monte Romano est – Tarquinia, all’interno del progetto della Trasversale. Dopo l’assegnazione definitiva dei lavori al Consorzio Eteria ad inizio giugno, il progetto sta ora entrando nella fase cruciale della progettazione esecutiva.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito l’ultimo aggiornamento tramite una breve nota diffusa nei primi giorni di agosto. Secondo il comunicato, il commissario straordinario, in accordo con il presidente della Regione Lazio e con ordinanza datata 31 gennaio, ha approvato il progetto definitivo del primo stralcio, specificando le prescrizioni e raccomandazioni necessarie. Il bando di gara per l’appalto integrato è stato pubblicato il 15 febbraio, con un valore di base di 285.229.528,12 euro. L’assegnazione definitiva dei lavori è stata effettuata l’8 giugno, e il 12 luglio è iniziata la fase di progettazione esecutiva.

La progettazione esecutiva rappresenta un momento impegnativo, che implica l’ingegnerizzazione dettagliata di tutti i lavori e la definizione dei dettagli architettonici, strutturali e impiantistici dell’intervento. La redazione dovrebbe essere completata in 120 giorni.

Il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce anche un aggiornamento sulla tratta finale da Tarquinia a Civitavecchia. Attualmente, il documento di fattibilità delle alternative progettuali è in fase di redazione, e verranno riattivati tavoli tecnici di confronto con le amministrazioni coinvolte per individuare la soluzione progettuale ottimale da sottoporre all’Autorità competente in materia di Via-Vinca.

Nel contesto del tratto Monte Romano est – Tarquinia, il Consorzio Eteria, composto dai gruppi industriali Caltagirone, Gavio e Icop, sta assumendo un ruolo fondamentale. Il contratto, del valore di 252 milioni di euro, comprende la progettazione, i lavori, la sicurezza e la gestione della manutenzione operativa. Il tratto in questione prevede la progettazione esecutiva e la costruzione di cinque chilometri di strada a due corsie per senso di marcia, di cui 1,6 chilometri in galleria. L’intero progetto coinvolgerà circa 300 professionisti all’interno del Consorzio Eteria.