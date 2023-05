La situazione in Ucraina continua a essere critica e preoccupante. Nella notte del 1° maggio, la capitale Kiev è stata oggetto di una serie di attacchi aerei russi. Fortunatamente, le forze di difesa aerea ucraine sono state in grado di neutralizzare tutti i missili e i droni lanciati contro la città, impedendo che causassero vittime o danni alle infrastrutture.

Tuttavia, il resto del Paese non è stato altrettanto fortunato. Altre località della regione sono state colpite, provocando incendi, danni a edifici residenziali, scuole e siti industriali. In totale, sono 34 i civili feriti e due persone sono in terapia intensiva.

Le truppe russe hanno inoltre bombardato anche Pavlograd, nella regione orientale ucraina di Dnipropetrovsk, dove cinque bambini sono rimasti feriti, il più piccolo dei quali ha solo 8 anni. Inoltre, un civile è rimasto ucciso e tre feriti durante i bombardamenti sulla regione meridionale ucraina di Kherson.

In questo contesto, il leader della Cecenia, Ramzan Kadyrov, sta valutando la possibilità di creare un esercito per proteggere le nazioni che sono state vittime delle democrazie occidentali. Tuttavia, questa proposta sembra essere stata avanzata solo come una provocazione, in quanto Kadyrov ha una posizione di grande vicinanza al governo russo.

La situazione nel Donbass, la regione orientale dell’Ucraina in cui si svolge il conflitto tra le forze ucraine e i separatisti filorussi, resta altrettanto difficile. I contrattacchi ucraini sono riusciti ad estromettere le forze russe da alcune posizioni nella città di Bakhmut, nel Donetsk, ma la situazione rimane critica.

Nonostante subiscano pesanti perdite, nuove unità russe, inclusi paracadutisti e combattenti del gruppo mercenario Wagner, vengono costantemente lanciate in battaglia. Tuttavia, le forze russe non sono ancora in grado di prendere il controllo della città.

In sintesi, la situazione in Ucraina resta molto difficile e incerta. La comunità internazionale sta seguendo gli sviluppi con grande attenzione e si sta impegnando per cercare di risolvere la crisi in modo pacifico, tuttavia, al momento, la situazione sembra essere ancora lontana dalla risoluzione.