Difesa aerea in azione a Kiev dopo che è scattato un allarme aereo in tutte le regioni del Paese. Le forze armate ucraine hanno prontamente reagito all’attacco, distruggendo tutti gli obiettivi nemici nel cielo sopra la capitale. Tuttavia, la caduta di detriti ha provocato incendi, ma fortunatamente non ci sono state vittime riportate.

Nel frattempo, l’offensiva russa continua con un’intensità crescente. Le forze russe si concentrano principalmente nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Maryinka nella regione di Donetsk. Si sono verificati 55 scontri con le truppe ucraine solo ieri. Le città di Bakhmut e Marinka rimangono epicentri delle ostilità.

I russi hanno lanciato numerosi attacchi missilistici, colpendo sia infrastrutture civili che industriali. Un impianto industriale nella città di Nikolayev è stato danneggiato durante la notte a causa di un attacco russo. Le forze di Mosca hanno anche effettuato raid aerei e attacchi missilistici contro posizioni ucraine in aree popolate.

Secondo l’Istituto per lo studio della guerra, le forze russe stanno intensificando la loro offensiva tattica nell’area di Bakhmut nonostante gli sforzi dell’Ucraina di concentrarsi su contrattacchi limitati e localizzati. La Russia sembra essere impegnata nel rafforzare le sue forze in quella zona per stabilizzare la situazione.

Allo stesso tempo, la Russia sta utilizzando un’ampia quantità di munizioni nel tentativo di sopraffare e confondere le difese aeree ucraine. Si stanno verificando attacchi aerei simultanei da diverse direzioni, prendendo di mira i centri di comando strategici a Kiev e in altre posizioni. Questa tattica potrebbe essere un tentativo di costringere l’Ucraina a ritardare la sua controffensiva.

Tuttavia, secondo le fonti ufficiali statunitensi, questa strategia potrebbe rivelarsi un vantaggio per l’Ucraina, in quanto la Russia sta esaurendo le sue munizioni ad alta precisione. Washington ritiene che la Russia stia utilizzando riserve limitate per questi attacchi estesi, il che potrebbe alla fine dare un vantaggio alle forze ucraine.

La situazione rimane estremamente tesa e critica. I combattimenti sono in corso e le città e le infrastrutture civili continuano a subire danni. È essenziale che la comunità internazionale intensifichi gli sforzi diplomatici per porre fine a questa crisi e proteggere la vita dei civili. L’Ucraina ha bisogno di sostegno e solidarietà in questo momento difficile.