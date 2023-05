VITERBO- Continua il ciclo di seminari sulla “Sicurezza internazionale” organizzato dall’Ateneo viterbese e dall’Aviazione dell’Esercito (AVES).

Si è svolto oggi, presso l’Università degli Studi della Tuscia, il quarto dei seminari previsti dal ciclo “Sicurezza Internazionale”, organizzati della cattedra di “Istituzioni e Organizzazioni della Difesa” del Generale di Divisione Andrea Di Stasio, per gli studenti dell’Ateneo.

Ospite di questo quarto incontro, il Generale Enzo Stefanini, già Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti. In tale contesto, l’illustre relatore ha esposto il tema dal titolo “L’attività di Procurement per la Difesa e Sicurezza in campo nazionale, europeo e NATO”.

Il Generale, con efficace dialettica sempre chiara e coinvolgente, ha catturato l’attenzione della platea, analizzando in maniera semplice e specifica tutti gli aspetti correlati a tale argomento.

Al termine della conferenza, il Generale Di Stasio ha ringraziato il Generale Stefanini per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa e per il suo prezioso intervento, volto ad arricchire la preparazione culturale degli studenti.