La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi al Parlamento europeo una serie di proposte per riformare la strategia difensiva dell’Unione Europea, con l’obiettivo di rendere l’Europa più forte e sicura in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Von der Leyen ha dichiarato che l’Europa deve spendere di più, spendere meglio e spendere in modo europeo per migliorare la propria sicurezza. In particolare, ha annunciato la presentazione di una prima strategia industriale europea per la difesa, con un focus sull’acquisto congiunto di equipaggiamenti militari. Questa strategia mira a garantire strade più sicure per tutti gli utenti e ad affrontare le minacce emergenti, come l’uso di tecnologie avanzate da parte di stati autoritari.

La presidente della Commissione ha sottolineato l’importanza della sovranità europea nel rafforzare la Nato e ha elogiato la decisione della Svezia di diventare presto un alleato della Nato. Ha evidenziato la necessità di un risveglio europeo di fronte alle minacce attuali e future, sottolineando che l’Europa deve agire con urgenza per proteggere la propria libertà e prosperità.

Von der Leyen ha inoltre enfatizzato l’importanza di affrontare le interferenze politiche esterne, ridurre le dipendenze pericolose e proteggere le infrastrutture critiche dell’UE. Ha sottolineato che la difesa dell’Europa richiederà uno sforzo comune e ha espresso fiducia nel fatto che l’UE sarà in grado di superare le sfide attuali.

La presidente della Commissione ha concluso osservando che negli ultimi anni l’Europa ha dimostrato di essere in grado di agire unita e di sostenere l’Ucraina, dimostrando che un’Europa più sovrana è una realtà concreta e non solo un desiderio idealistico.