ROMA – La regione Lazio rende noto che da lunedì 8 agosto l’Istituto Spallanzani avvia la vaccinazione per il vaiolo delle scimmie per le categorie indicate dalla circolare del Ministero della Salute. Chi rientra tra le categorie elencate nella circolare (personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM), che rientrano in alcune specifiche categorie di rischio) può prenotarsi mandando una mail a vaccinomonkeypox@inmi.it.