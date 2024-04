ROMA – “Grande successo per il padiglione della Regione Lazio al Vinitaly 2024, la fiera internazionale dei vini e distillati in corso a Verona. Tanti i visitatori italiani e stranieri che hanno potuto conoscere e gustare le eccellenze del nostro territorio ed entrare in contatto con le oltre 50 aziende vinicole del Lazio che hanno partecipato.

Un progetto davvero ambizioso quello realizzato dalla Regione grazie all’ ottimo lavoro svolto da Arsial che per la prima volta è riuscita a fare rete con le tantissime realtà del settore vinicolo, mettendo in campo un grande investimento in termini promozionali, con un padiglione di altissima qualità architettonica e scenografica. Tante le iniziative offerte ai visitatori per pubblicizzare i prodotti tipici del Lazio all’ interno di spazi ampi ed accoglienti, e diversi momenti di formazione, animazione e degustazione. Un successo di cui è doveroso ringraziare la Giunta Rocca e l’ impegno dell’ assessore Giancarlo Righini nella duplice veste di assessore al Bilancio e all’ Agricoltura per l’importante investimento a livello economico e organizzativo. Un grazie anche ad Arsial e al commissario straordinario Massimiliano Raffa per la capacità di fare sistema con le aziende del territorio coinvolte per la prima volta in un progetto di alta promozione, e per il lavoro realizzato in questi mesi che ha permesso un larghissimo coinvolgimento in termini di presenze, e ha portato il Lazio ad essere protagonista indiscusso nell’ ennesima vetrina internazionale. La nostra Regione con le sue ricchezze ambientali, culturali, storiche e agroalimentari sta infatti riacquistando prestigio e autorevolezza nei più importanti mercati italiani ed esteri’.

Così in una nota l’onorevole Mauro Rotelli presidente della Commissione Ambiente della Camera, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, il consigliere regionale Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, intervenuti all’ inaugurazione del padiglione Lazio al Vinitaly con il presidente Rocca, l’assessore Righini e il commissario Arsial Raffa.