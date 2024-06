VITERBO – Nella giornata di domani 05.06.2024 si terrà la celebrazione del 210° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

In precedenza, alle ore 09.30, si terrà la deposizione di una corona di alloro presso il monumento al Carabiniere nel quartiere Ellera donata dalla Sezione di Viterbo dell’Associazione Nazionale Carabinieri alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Viterbo, Colonnello Massimo Friano.

La cerimonia celebrativa del 210° Annuale della Fondazione dell’Arma avrà inizio alle ore 10.30, in Piazza San Lorenzo, dove saranno esposti alcuni mezzi in dotazione dei vari reparti ed alcuni stand che illustreranno le varie attività istituzionali svolte dai carabinieri nella Provincia di Viterbo e su tutto il territorio nazionale.

Verrà schierato un blocco di formazione formato dai militari del Comando Provinciale di Viterbo e delle varie specialità dell’Arma nel territorio che renderanno gli onori al Prefetto quale massima autorità della Provincia; verranno poi letti il messaggio del Presidente della Repubblica e l’ordine del giorno del Comandante Generale, cui farà seguito l’intervento del Comandante Provinciale di Viterbo che illustrerà l’operato dei Carabinieri nella Tuscia nell’anno appena trascorso che ha visto impegnati gli uomini e le donne in uniforme nel corso di differenti attività nel nostro servizio quotidiano in favore della collettività, concorrendo sempre in prima linea nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nella Tuscia.

Infine verranno premiati i militari che maggiormente si sono distinti in operazioni di servizio.