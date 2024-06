Una festa dedicata all’agricoltura ma anche alle tradizioni e alla cultura contadina, elementi che rappresentano alcuni dei temi fondamentali di carattere europeo. Una sorta di vademecum per tenere alta l’attenzione dell’Europa sul settore agricolo anche per il futuro. È questo il senso dell’evento in programma domani, a partire dalle ore 20,00 a Terracina presso la Cooperativa Garibaldi (via Monticchio 36). E lì che ha dato appuntamento ad amici e simpatizzanti, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini per parlare di agricoltura ma anche per stare insieme attraverso musica e convivialità. Tanti gli ospiti presenti: il sen. Nicola Calandrini, gli assessori regionali Giancarlo Righini ed Elena Palazzo, i consiglieri regionali Enrico Tiero e Vittorio Sambucci, e Civita Di Russo, anche lei candidata alle elezioni europee per Fratelli d’Italia. Una conviviale aperta a tutti, con al centro l’agricoltura davvero in tutti i sensi e con una parte di intrattenimento che avrà come ospite l’attore Martufello.