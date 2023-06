di WANDA CHERUBINI

VITERBO- La Sindaca Chiara Frontini, insieme agli assessori Emanuele Aronne e Stefano Floris, ha tenuto oggi una conferenza stampa nel cortile del Palazzo dei Priori per illustrare i numerosi interventi che prenderanno il via nel mese di giugno. Queste opere sono finanziate dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal progetto Vetus Urbs a Modern City e dai finanziamenti per la riqualificazione del borgo di Bagnaia.

La Sindaca ha sottolineato che questa conferenza rappresenta il risultato di mesi di lavoro e coordinamento tra il Comune, gli assessori Aronne e Floris e gli uffici comunali. Saranno avviati 19 cantieri in città, che si aggiungeranno ai due già in corso in piazza del Plebiscito e via Matteotti. Quattordici cantieri saranno finanziati con i fondi del PNRR, uno con il progetto Vetus Urbs e uno riguarderà la piazza del Comune, finanziato negli anni 2016-2017. Inoltre, è previsto un intervento di riqualificazione del borgo di Bagnaia.

La Sindaca ha sottolineato che l’obiettivo principale è mettere a terra i finanziamenti del PNRR, una vera sfida considerando che ottenere i fondi è relativamente semplice, ma spenderli in modo efficace è il vero compito. Ha avvisato i cittadini che i numerosi lavori causeranno inevitabili disagi, poiché i cantieri saranno 16, ma altri si aggiungeranno nei prossimi mesi. Sarà necessario apportare modifiche alla viabilità e ci saranno meno posti auto rispetto ad ora. Tuttavia, ha sottolineato che nessun cambiamento avviene senza sforzo e che il Comune sta lavorando per trasformare la città.

La Sindaca ha affermato con orgoglio che Viterbo è uno dei comuni più virtuosi d’Italia grazie ai lavori già avviati e ai 16 cantieri in partenza. Ha inoltre annunciato che ci saranno ulteriori lavori grazie ai fondi per il Giubileo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Gli assessori Floris e Aronne hanno concordato con la Sindaca, sottolineando l’importanza di un’attenzione costante verso questi progetti sin dall’inizio.

Tra gli interventi previsti, si menzionano le opere di riqualificazione delle scuole viterbesi, dalla storica Edmondo De Amicis alla Tecchi, alla Fantappiè e alla Luigi Concetti, oltre alla scuola dell’infanzia e primaria all’Ellera. Sarà inoltre realizzata una passeggiata ecologica intorno alle mura con una pista ciclabile di 30 km, prevista per marzo 2026. È prevista anche la riqualificazione del borgo di Bagnaia, a partire dalla piazza principale. Saranno effettuati interventi al campo scuola, alla