Grave incidente stradale sulla A16 Napoli-Canosa, con un bilancio provvisorio di un morto e 14 feriti. Un bus con 38 passeggeri a bordo è finito in una scarpata, coinvolgendo anche 5 auto. L’incidente è avvenuto alle 4 del mattino, nel comune di Vallesaccarda, al km 101. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grottaminarda, Bisaccia e Avellino con un’autogru, mentre i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. Sull’area dell’incidente è arrivato anche un elicottero ambulance. I pompieri hanno sollevato il bus per verificare la presenza di eventuali altri passeggeri. La società Autostrade ha annunciato la riapertura del tratto tra Candela e Grottaminarda in direzione Napoli, temporaneamente chiuso a causa dell’incidente. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Stradale, ma dalle prime ricostruzioni sembra che un tamponamento tra tre auto abbia causato l’incidente, con il bus della Flixbus che ha cercato di evitarlo sterzando a sinistra, finendo però nella scarpata. Altre tre auto che seguivano il pullman sono poi andate contro le auto ferme sulla carreggiata. Il pullman, partito da Lecce e diretto a Roma Tiburtina, è stato recuperato dai vigili del fuoco che stanno cercando eventuali passeggeri sbalzati fuori dai finestrini. I feriti sono stati distribuiti tra Ariano Irpino, Avellino e Benevento. I passeggeri non feriti sono stati ospitati nella palestra comunale di Grottaminarda.