YouTube ha rimosso gli annunci dal canale TheBorderline e ha dichiarato che il canale non può più guadagnare dalla pubblicità, in seguito alla tragedia avvenuta mercoledì scorso. Il canale, creato nel 2020 da un gruppo di youtuber, aveva attirato l’attenzione di milioni di utenti con circa 600.000 iscritti. Dopo l’incidente in cui uno dei fondatori del gruppo, Matteo Di Pietro, ha causato la morte di un bambino di 5 anni travolgendo l’auto in cui si trovava con la madre e la sorellina, il canale è stato chiuso e gli autori hanno deciso di interrompere la loro attività.

In un ultimo video pubblicato, i membri di TheBorderline hanno espresso il loro massimo dolore e hanno dichiarato che nulla potrà più essere come prima dopo quanto accaduto. L’obiettivo del canale era quello di offrire intrattenimento ai giovani con uno spirito sano. Tuttavia, la tragedia è così profonda che per loro è moralmente impossibile continuare su questa strada. Il gruppo ha concluso il suo messaggio affermando che il loro unico pensiero è rivolto al bambino, Manuel.

La decisione di YouTube di chiudere il canale e di revocare la possibilità di guadagnare dalla pubblicità rappresenta una risposta alle norme sulla responsabilità dei creator di YouTube, che richiedono che i creator siano responsabili sia all’interno che all’esterno della piattaforma. La tragedia ha avuto un impatto significativo sulla community di YouTube e ha portato alla chiusura del canale TheBorderline.