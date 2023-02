Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato: in un’intervista al Tg 1: “Dall’Italia abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che il sostegno della premier Giorgia Meloni non è cambiato. Anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando. Abbiamo un forte rispetto dell’Italia e del popolo italiano”. Ha poi aggiunto che “la guerra non durerà all’infinito e che terminerà con la nostra vittoria, una vittoria per la pace per la quale anche le generazioni future dei russi ci ringrazieranno”. Ma, ribadisce che per ora con Mosca non possono esserci “compromessi”. Intanto la guerra prosegue con morti e feriti. Ma i vertici militari a Kiev segnalano un cambiamento di tattica da parte dei russi: se prima lanciavano un attacco massiccio circa una volta ogni due settimane, adesso usano i razzi con più parsimonia ma anche con maggiore costanza e regolarità, secondo quanto riportato dal portavoce del comando dell’aeronautica delle forze armate ucraine, Yuriy Ignat.