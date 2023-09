ROMA – Tra la Passeggiata di Frascati in Viale Vittorio Veneto, Piazza Roma e Piazza San Pietro, quattro giornate dedicate ai migliori piatti e vini della tradizione regionale italiana insieme a masterclass, show- cooking, spettacoli teatrali e laboratori per bambini.

Dal giovedì 21 settembre a domenica 24 settembre per gli amanti della cucina e del buon vino, Fiera dei Sapori d’Italia è l’evento da non perdere che vi regalerà un’esperienza enogastronomica a 360° all’insegna dei migliori sapori della Penisola: più di 50 specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia e oltre 100 etichette di vini nazionali vi danno appuntamento in una delle location più belle dei Castelli Romani, Frascati.

L’evento, patrocinato dal Comune di Frascati e da Sistema Castelli, è organizzato da Valica,

tourism marketing company leader in Italia, in collaborazione con Regione Lazio, “ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio” e Trenitalia.

Un tour tra i piatti e i vini più iconici d’Italia. Durante i quattro giorni di evento potrete assaporare alcuni dei piatti più caratteristici della cucina regionale italiana tra cui primi, secondi, sfizi e dolci, e accompagnarli con un ottimo calice di vino, scegliendo la vostra etichetta preferita in una vasta selezione di DOC e DOCG.

Qualche esempio? Canederli del Trentino Alto Adige, cannoli siciliani, stringozzi al tartufo

dell’Umbria, orecchiette pugliesi e tante altre specialità gastronomiche capaci di conquistare tutti i palati. Oltre 100 i vini DOC e DOCG che accompagneranno le specialità gastronomiche con una selezione di etichette pregiate provenienti da diverse regioni d’Italia quali Barolo, Amarone, Chianti Classico, Frascati, Primitivo, solo per citarne alcuni.

Fiera dei Sapori è anche approfondimento, cultura e scoperta di tutto ciò che è legato al mondo della enogastronomia. Nel corso di questi quattro giorni spazio anche a masterclass, show-cooking guidati da grandi ospiti, laboratori per bambini e tante altre attività che possono essere prenotate sul sito web della manifestazione.

Come funziona l’evento

L’evento si svolge da Giovedì 21 settembre a Domenica 24 Settembre tra Viale Vittorio Veneto, Piazza Roma e Piazza San Pietro. Organizzato da Patrocinio In collaborazione con Comune di Frascati

Orari:

● Giovedì 21 settembre: h 18-24

● Venerdì 22 settembre: h 18-24

● Sabato 23 settembre: h 12-24

● Domenica 24 settembre: h 12-22

L’evento è ad accesso libero, non è richiesto nessun ticket di entrata. Per le degustazioni

gastronomiche e per i vini, possono essere acquistati carnet o gettoni presso le casse presenti all’evento o in prevendita sul sito. Ogni gettone ha un valore di € 1 cadauno.

È previsto uno sconto del 10% sull’acquisto del primo carnet degustazione del valore minimo di €10 per i passeggeri del regionale Trenitalia che raggiungeranno Frascati in treno. Per ottenere lo sconto è necessario esibire il biglietto singolo del treno in cassa.

“Fiera dei Sapori è un evento ambizioso che si pone come obiettivo quello di riunire in un unico

luogo (Frascati, alle porte di Roma) tutti i piatti più rappresentativi della cucina regionale italiana.

Un’offerta varia e completa, capace di racchiudere i sapori iconici, fatti di ricette, prodotti tipici e vini – dichiara Luca Cotichini, Marketing Manager di Valica e ideatore dell’evento Fiera dei Sapori d’Italia – L’enogastronomia è a tutti gli effetti un valore attrattivo delle varie destinazioni italiane che, insieme alle bellezze del paesaggio, all’arte e alla cultura, concorre all’esperienza turistica e alla scelta delle vacanze. Fiera dei Sapori vuole celebrare questo patrimonio nelle sue espressioni territoriali principali”.

“Lo spirito della Fiera dei Sapori è quello di ribadire il valore delle eccellenze italiane premiando l’impegno delle aziende dei vari territori, tramite dei percorsi degustativi di vini e prodotti tipici guidati dai produttori che si snoderanno nel centro della nostra città – dichiara il sindaco di Frascati Francesca Sbardella – Sarà un’occasione di incontro per tutta la cittadinanza e un momento per sottolineare e ribadire l’impegno dei produttori del settore nella valorizzazione delle eccellenze e dei cibi della tradizione, non perdendo mai di vista l’obiettivo di mantenere alta la qualità che contraddistingue i prodotti della nostra nazione.

Informazioni utili

Per info e dettagli anche sul menù consultare www.fieradeisaporiditalia.it o scrivere su Whatsapp

al numero +39 349 597 1079.

Gli organizzatori

Valica s.p.a è la prima società in Italia per “suggerimenti” turistici ed enogastronomici. Un vero Travel & Food data developer, con oltre 60 siti che compongono un network di 10 milioni di utenti unici, 25 milioni di pagine viste ogni mese, 4 milioni di follower sui social e 4,5 milioni di contatti diretti. Da 15 anni Valica è in continua espansione, in termini di business e di relazioni e si propone come “tourism market company” leader sul mercato italiano.