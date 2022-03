La manifestazione del foodservice dolce di Italian Exhibition Group in fiera a Rimini dal 12 al 16 marzo.

RIMINI- Gelato, pasticceria, panificazione, caffè: al Sigep – The Dolce World Expo di Italian Exhibition Group, in programma alla fiera di Rimini dal 12 al 16 marzo, le diverse filiere del foodservice dolce saranno fotografate da guide, manuali e nuovi progetti editoriali, per un approfondimento culturale e di prospettiva che accompagna professionisti ed esperti del settore.

I SEGRETI DELLA PASTICCERIA ITALIANA

Lunedì 14 marzo nella Pastry Arena (Pad. B5), in un talk curato da Italian Gourmet, il Maestro Iginio Massari, dopo due anni dal primo capitolo dedicato a “La grande pasticceria italiana”, presenta al Sigep il secondo volume della collana. Oltre 250 ricette che racchiudono tutto quello che c’è da sapere per soddisfare la voglia di dolce: dalla pasticceria da forno alle monoporzioni, dalle torte innovative ai grandi classici, dai semifreddi, gelati e dessert al piatto al mondo della confetteria. A concludere, un capitolo sui grandi lievitati, quindi una digressione sul pane e sulla piccola gastronomia, per un’esplorazione del gusto che ripercorre tutte le occasioni e tutti i momenti della giornata. Le diverse tecniche della pasticceria saranno al centro di un’altra opera del Maestro Massari, che verrà presentata sabato 12 marzo, sempre in Pastry Arena.

TRA GELATO, PANE E CIOCCOLATO

Lunedì 14 marzo, Gambero Rosso presenta al Sigep l’edizione 2022 della Guida Gelaterie, con la fotografia di un comparto che continua ad alzare l’asticella della qualità e a regalare un prodotto sempre più completo. I professionisti del pane avranno l’occasione di scoprire i trucchi del mestiere, con la presentazione del libro di Matteo Cunsolo, “La panificazione in 101 domande”, domenica 13 marzo in Bakery Arena (Pad. B3) in un talk a cura di Italian Gourmet. “Sul cioccolato” è invece il racconto di Davide Comaschi, campione del mondo di Cioccolateria, protagonista insieme a Marta Giorgetti, chef presso Chocolate Academy Milano, di un talk a cura di Pasticceria Internazionale, lunedì 14 marzo in Pastry Arena. Martedì 15 marzo verrà poi presentato, presso lo stand di Editrade nella Hall Sud, “Il Gelato a parer mio”, il nuovo libro di uno dei massimi esperti di gelateria artigianale, Angelo Grasso.

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL CAFFÈ

A Sigep si viaggia anche alla scoperta della filiera del caffè, con il lancio di nuovi interessanti progetti editoriali. Tra questi, il libro “CoffeeExperts” dei fratelli Andrea e Marco Bazzara, che spazia dalla storia e caratteristiche della pianta alla lavorazione del chicco, dagli effetti della bevanda sull’organismo alle tecniche di tostatura e ai metodi di estrazione, sino ad arrivare alle nuove frontiere delle tecnologie digitali e a un focus sulla sostenibilità.

A Rimini verranno presentati anche la “Guida del camaleonte”, a cura di Andrej Godina e Mauro Illiano, che si propone come la prima guida ai caffè e alle torrefazioni d’Italia, e il libro di Chiara Bergonzi “Il caffè”, edito da Hoepli, che approfondisce i temi della filiera, tra Specialty Coffee, assaggio tecnico, Latte art e bevande vegetali.

