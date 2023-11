di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Questa mattina a Viterbo, la sindaca Chiara Frontini e l’assessore comunale Katia Scardozzi, insieme a gran parte della giunta, consiglieri e funzionari comunali, hanno presentato i nuovi spazi comunali che ospiteranno l’ufficio anagrafe in via Garbini e le nuove modalità di erogazione del servizio. Questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall’amministrazione e mira a migliorare l’efficienza e il comfort del servizio erogato ai cittadini.

La sindaca Frontini ha sottolineato l’importanza di ridare decoro e pulizia agli uffici, non solo dal punto di vista estetico ma anche in termini di organizzazione e digitalizzazione. Ha evidenziato come uno dei principali obiettivi fosse ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accessibilità ai servizi. Grazie all’uso del Pos e alla rinnovata struttura, ora i cittadini possono prenotare i servizi online e attendere in una sala d’aspetto climatizzata, migliorando notevolmente l’esperienza complessiva.

L’assessore Scardozzi ha spiegato che queste migliorie sono il risultato di un attento monitoraggio delle esigenze dei cittadini e del lavoro svolto dagli impiegati comunali. Ha evidenziato che il comfort e la privacy sono fondamentali per garantire un servizio di qualità, e per questo motivo sono state introdotte vetrofanie per offrire maggiore privacy ai dipendenti. Inoltre, è stata implementata l’applicazione Ufirst per prenotare i servizi in modo rapido e comodo, riducendo significativamente i tempi di attesa. Sono stati installati totem per gestire le code e agevolare le persone anziane o chi non è in grado di utilizzare l’applicazione.

I servizi offerti includono il rilascio di carte di identità elettroniche, certificati anagrafici e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:45. Queste migliorie mirano a rendere il servizio anagrafe più accessibile, efficiente e confortevole per tutti i cittadini, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare l’esperienza dei residenti di Viterbo.