Martedì 21 febbraio scorso ACLI TERRA nazionale ha avuto l’onore di avere ospite in un nostro convegno il Presidente di Ismea, professor Angelo Frascarelli, con il quale vivo ed approfondito è stato il confronto sulla Pac, la Politica agricola comunitaria.

Oggi siamo a ringraziare lui e l’Istituto per il concreto impegno nel sostenere un innovativo progetto di sviluppo rurale come la “Vertical Farm” di Manerbio, in provincia di Brescia.

Lo stabilimento, in fase di realizzazione, sarà, come affermano i suoi promotori, la vertical farm più grande d’Europa, progettata per la coltivazione di insalate pronte al consumo e porterà sulle tavole dei consumatori quattro nuove referenze dalle caratteristiche distintive.

ACLI TERRA, anche con questo esempio di reale innovazione nel mondo agricolo, valuta le innovazioni tecniche totalmente rispettose della natura come elemento essenziale, migliorativo della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori, i quali sono centrali nel progetto con una continuità formativa e, quindi, con compensi adeguati alle nuove qualificazioni.