ROMA – Domani, alle ore 12, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il Direttore sanitario dell’Istituto nazionale Malattie Infettiva L. Spallanzani, Francesco Vaia partecipano alla cerimonia in occasione del secondo anniversario dal ricovero dei primi pazienti positivi Covid in Italia, la coppia di coniugi cinesi. L’evento si svolge presso la fontana dell’Istituto in via Portuense 292 a Roma dove tutto ebbe inizio. Sarà letto un messaggio della coppia dei coniugi e del professore Guido Silvestri dell’Emory University di Atlanta. Prevista la presenza del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e del Ministro della Salute, Roberto Speranza compatibilmente con gli impegni istituzionali in corso.