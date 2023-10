ROMA – L’assessore all’Agricoltura e ai Parchi della Regione Lazio, Giancarlo Righini, ha visitato questo pomeriggio la sede dell’Ente regionale RomaNatura, gestore delle Aree Naturali protette del Comune di Roma. All’incontro, oltre al commissario di RomaNatura, Marco Visconti, era presente anche il consigliere capitolino e presidente della commissione Trasparenza, Federico Rocca.«RomaNatura opera in un contesto particolare e svolge un ruolo quanto meno delicato e complesso. Non è per nulla facile, infatti, gestire e prendersi cura delle aree verdi all’interno di una metropoli come Roma. Ma sono convinto che, grazie alle capacità manageriali e all’esperienza del commissario Visconti e alla professionalità dei propri dipendenti, l’ente regionale sarà in grado di affrontare tutte le problematiche più urgenti a partire dallo stato in cui versano i pini della città afflitti a causa dell’aggressione della cocciniglia». Lo ha dichiarato l’assessore Righini, salutando i dipendenti della struttura.«La nostra sfida, però, è anche quello di valorizzare le aree protette del territorio attraverso eventi culturali e attività divulgative per i giovani, anche grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici così come previsto dal bando regionale Gens in scadenza nei prossimi giorni. Non va dimenticata, infine, l‘importanza della formazione finalizzata a una maggiore educazione ambientale e a una sempre più marcata tutela della biodiversità». Ha concluso Righini.