Un uomo di 68 anni, Michael Wiseman, è stato arrestato in Florida con l’accusa di aver scritto minacce di morte su Facebook rivolte all’ex presidente Donald Trump, al suo vice J.D. Vance e alle loro famiglie. La polizia di Jupiter, località vicino alla residenza di Trump a Mar-a-Lago, ha fermato Wiseman. L’arresto arriva dopo il tentato assassinio di Trump avvenuto la settimana scorsa, che ha portato a un aumento delle misure di sicurezza.

Migliaia di persone si sono radunate a Grand Rapids, Michigan, per assistere al primo comizio di Donald Trump dopo il tentato assassinio. Accompagnato dal suo vice J.D. Vance, Trump ha parlato in un’arena al chiuso, la Van Andel Arena, sotto strette misure di sicurezza. Vance ha sottolineato la necessità di fermare gang e criminali e di chiudere il confine per garantire la sicurezza degli americani.

L’ex presidente Bill Clinton e l’ex segretario di Stato Hillary Clinton hanno espresso il loro sostegno alla decisione di Joe Biden di rimanere in corsa per le elezioni presidenziali. Secondo fonti citate da NBC, i Clinton hanno incoraggiato i donatori a continuare a sostenere Biden e hanno offerto il loro aiuto alla Casa Bianca.

Secondo indiscrezioni riportate dalla CNN, i democratici stanno considerando sempre più Kamala Harris come possibile sostituta di Joe Biden nel caso in cui decidesse di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca. Il dibattito interno al partito è acceso, ma il consenso sembra convergere su Harris, non per un’improvvisa coalizione, ma per una sorta di stanchezza generale.

J.D. Vance ha dichiarato che Joe Biden dovrebbe dimettersi immediatamente dalla presidenza se non può correre per le elezioni. Ha definito cinica la posizione di chi chiede a Biden di non ricandidarsi senza chiedergli di lasciare l’incarico, sottolineando che se non è in grado di correre, non dovrebbe nemmeno servire come presidente.

Nonostante le richieste di alcuni membri del suo partito di ritirarsi, Joe Biden sta pianificando le sue prossime tappe elettorali in Georgia e Texas per la prossima settimana, dopo essersi ripreso dal Covid. Secondo fonti citate da Axios, Biden sembra determinato a continuare la sua campagna elettorale nonostante le pressioni interne.