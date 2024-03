VITERBO- In occasione della giornata mondiale della donna, nei giorni scorsi il pensiero di Aman odv è stato per le donne in difficoltà di salute con una visita della presidente dell’associazione, Maria Neve, e di alcune rappresentanti dei volontari, presso i reparti di Senologia e di Oncologia dell’ospedale Belcolle di Viterbo.

L’associazione ha donato, infatti, a tutte le donne in visita e in terapia, i lavori eseguiti dalle volontarie e dalle pazienti all’interno del laboratorio “L’angolo creativo Aman”, con la gradita presenza, per la Senologia, della dottoressa Annalisa Piccinetti, della coordinatrice infermieristica Cristina Valgiusti e del personale infermieristico, e, per il day hospital oncologico, delle dottoresse Agnese Fabbri e Francesca Primi, del direttore dell’unità operativa di Oncologia Enzo Maria Ruggeri, della coordinatrice infermieristica Cecilia Faina e di tutto lo staff infermieristico.

Dalla Asl di Viterbo un grazie sincero ad Aman, associazione da sempre a fianco dei pazienti oncologici della Tuscia e supporto irrinunciabile per i professionisti della salute impegnati in azienda in ambito oncologico.