VITERBO – Ieri mattina, presso la Sala regia del Comune di Viterbo, si è svolto l’incontro formativo Ecm “Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale nel paziente affetto da epatocarcinoma”. La responsabile del corso è la dottoressa Marta Schirripa, il presidente è il direttore del Dipartimento onco ematologico della Asl di Viterbo, Enzo Maria Ruggeri.

Obiettivo del convegno è stato presentare il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) messo in atto presso l’ospedale Belcolle a tutti i professionisti sanitari potenzialmente coinvolti nella diagnosi precoce di epatocarcinoma. “Il Pdta dell’epatocarcinoma – spiega Enzo Maria Ruggeri – ha l’obiettivo di garantire una diagnosi precoce, una valutazione completa della malattia e una scelta appropriata delle opzioni terapeutiche in base allo stadio e alle caratteristiche del tumore, al fine di migliorare la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti. Inoltre, il Pdta può favorire la razionalizzazione delle risorse sanitarie, la riduzione dei tempi di attesa e la maggiore collaborazione tra i diversi professionisti coinvolti nella cura dei pazienti affetti da questa patologia”.

“L’epatocarcinoma – prosegue Marta Schirripa – rappresenta una delle principali cause di morte per tumore a livello mondiale. Negli ultimi anni, sono stati compiuti importanti progressi nella diagnosi, nella terapia e nella prevenzione, grazie alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica. Un congresso scientifico rappresenta quindi un’opportunità per gli esperti del settore di condividere le ultime scoperte, confrontare le esperienze, discutere le sfide ancora da affrontare e promuovere nuove collaborazioni per migliorare la gestione dei pazienti affetti da questa malattia”.

All’incontro di oggi, hanno partecipato l’assessora Elena Angiani, in rappresentanza del Comune di Viterbo, il commissario straordinario, Egisto Bianconi, e il direttore sanitario, Antonella Proietti, per la Asl di Viterbo.

“Il convegno – conclude Bianconi – è stato un importante momento di confronto e anche di promozione per presentare la definizione di questo nuovo importante percorso diagnostico e terapeutico strutturato e standardizzato per i pazienti affetti da una patologia così impattante. È un percorso che tiene conto delle migliori evidenze scientifiche disponibili, delle risorse umane e strumentali del sistema sanitario e delle esigenze specifiche del paziente. Il Pdta che abbiamo presentato oggi, inoltre, è tra i primi nel Lazio e questo è un motivo di vanto per tutti i professionisti aziendali che hanno lavorato alla sua predisposizione e che saranno impegnati nella sua applicazione”

Durante i lavori, infine, da parte di Bureau Veritas, è stata consegnata all’Azienda sanitaria la certificazione del Pdta: importante riconoscimento in relazione alla valutazione degli standard qualitativi, scientifici e clinici del percorso avviato.