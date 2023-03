VITERBO – Ieri mattina, presso il day hospital oncologico dell’ospedale Belcolle, l’associazione Aman Odv ha donato una nuova poltrona per la chemioterapia, l’obiettivo di migliorare il comfort ospedaliero per i pazienti dell’unità operativa di Oncologia della struttura sanitaria viterbese.

La donazione è stata ufficializzata alla presenza del direttore generale ff della Asl di Viterbo, Antonella Proietti, del direttore dell’Oncologia di Belcolle, Enzo Maria Ruggeri, del direttore sanitario di presidio, Massimo Volpe, della presidente di Aman, Maria Neve, e dei volontari dell’associazione.

La poltrona consegnata all’équipe oncologica di Belcolle, è stata acquistata grazie a un investimento di circa 3mila 500 euro, frutto dalle donazioni pervenute ad Aman da parte di tanti pazienti e familiari che hanno voluto ringraziare, in questo modo, l’unità operativa oncologica e tutto il personale sanitario per la professionalità e l’umanità dei trattamenti ricevuti.

“Anche grazie al sostegno di tante persone – spiega Maria Neve – che conoscono la nostra associazione, spesso partecipando attivamente alle nostre attività, Aman è in grado di proseguire con costanza a conseguire il proprio scopo statutario. Vale a dire migliorare la qualità della cura dei pazienti oncologici della provincia di Viterbo”.

“Come già in tantissime altre occasioni – commenta Enzo Maria Ruggeri – l’Aman dimostra la grande sensibilità e la vicinanza sia ai pazienti in cura presso il nostro centro, sia agli operatori sanitari, dotandoli di nuovi strumenti in grado di migliorare la qualità e il comfort in ospedale. Con l’acquisto di una nuova poltrona per l’esecuzione della chemioterapia, l’Aman ha voluto riaffermare la propria presenza accanto ai pazienti oncologici che non si è mai interrotta, nonostante la pandemia ci abbia tenuti solo fisicamente più distanti, ma vicini nella comunanza di intenti che è quella di migliorare insieme l’assistenza ai pazienti neoplastici. La nuova poltrona è un dono prezioso che migliora ancora di più la qualità dei servizi offerti dalla nostra unità operativa”.