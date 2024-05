ROMA- «Ci è voluto l’arrivo della Giunta guidata dal presidente Francesco Rocca per dare il via al più grande investimento in sanità di questi ultimi anni, con il nuovo piano di assunzioni per 2024-2025. Il presidente ha annunciato oggi un incremento del 17% della forza lavoro in uno degli asset più importanti, che testimonia la chiara volontà di incidere in maniera significativa sul sistema sanitario nazionale».

Lo evidenzia l’assessore al Turismo, allo Sport, all’Ambiente, alla Transizione Energetica della Regione Lazio Elena Palazzo.

«Orgogliosa di far parte di una squadra che si sta impegnando al massimo per migliorare la vita dei cittadini dando un segnale concreto a tutti coloro che ogni giorno lavorano per la cura delle persone», conclude l’assessore Palazzo.