“I più sinceri complimenti a Virginia Tomi per la vittoria del campionato italiano ACSI di pattinaggio a rotelle. Per l’atleta viterbese, che si è imposta nella disciplina Solo Dance, si tratta di un traguardo di assoluto valore, che la colloca al vertice della categoria allievi nazionali.

Per Virginia, ma anche per tutto il team della Stella Azzurra, si tratta di un risultato meritato, frutto di sacrificio e duro lavoro. Nessuna medaglia viene per caso, ma soltanto con dedizione e impegno.

Sono convinto che il suo percorso di crescita sportiva proseguirà nei prossimi anni, per regalarci ancora soddisfazioni e gioie. Brava Virginia, continua così!”. Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf