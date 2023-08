La crescente ondata di arrivi nel Mediterraneo centrale, in particolare in Italia, suscita preoccupazione da parte della Commissione Europea. L’istituzione ha lavorato in collaborazione con le autorità italiane per affrontare questa situazione, con uno sforzo mirato a ridurre la congestione nell’hotspot di Lampedusa. Uno dei principali approcci è stato l’assistenza di emergenza che consente il trasferimento aereo dei migranti vulnerabili dall’isola verso altre destinazioni in Italia.

Una portavoce dell’esecutivo dell’Unione Europea ha confermato questa collaborazione, sottolineando che la Commissione è consapevole delle sfide che il sistema di accoglienza in Italia sta affrontando a causa dell’afflusso migratorio. Ha anche enfatizzato il sostegno costante fornito dall’Unione Europea all’Italia nella gestione di queste sfide legate all’immigrazione, e ha riaffermato la disponibilità della Commissione a continuare a farlo anche in futuro. Questo impegno congiunto mira a gestire meglio la situazione e a fornire assistenza adeguata alle persone coinvolte, mentre si cerca una soluzione sostenibile e coordinata a livello europeo.