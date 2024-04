Conegliano si conferma campione d’Italia nella pallavolo femminile, aggiudicandosi il sesto titolo consecutivo e il settimo nella storia del club. Nella decisiva gara 4 della serie scudetto, le ragazze allenate da Daniele Santarelli hanno sconfitto Scandicci con il punteggio di 3-1 al PalaWanny.

Nonostante una straordinaria performance fin dalla gara 1, la squadra di Barbolini non è riuscita a contrastare il dominio delle pantere venete. Ora, per completare una stagione perfetta, Conegliano si prepara per la finale di Champions League contro il Vero Volley di Paola Egonu, in programma il 5 maggio ad Antalya, in Turchia.