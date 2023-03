La Corea del Nord ha effettuato il lancio di almeno un missile balistico verso il Mar del Giappone, come denunciato dallo Stato Maggiore interforze della Corea del Sud. Questo rappresenta l’ultimo di una serie di test missilistici condotti da Pyongyang nelle ultime settimane. La notizia arriva pochi giorni dopo la conclusione delle più grandi esercitazioni militari congiunte in cinque anni tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, che sono state considerate dalla Corea del Nord come una prova per l’invasione del proprio territorio.

In risposta, Pyongyang ha condotto le sue esercitazioni militari, inclusi il lancio di un nuovo drone sottomarino con capacità nucleare e di missili balistici intercontinentali. L’anno scorso, la Corea del Nord si è dichiarata una potenza nucleare “irreversibile”, mentre il leader Kim Jong Un ha chiesto un aumento “esponenziale” della produzione di armi, tra cui le armi nucleari tattiche.

La situazione nella penisola coreana continua quindi a rimanere instabile, con la Corea del Nord che continua a testare nuove armi nonostante le pressioni internazionali e le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite. Nel frattempo, la Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno intensificato la loro cooperazione in materia di sicurezza, cercando di mantenere la stabilità nella regione. Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, ma gli analisti sono concordi nel sottolineare l’importanza di mantenere il dialogo aperto tra tutte le parti coinvolte per cercare di risolvere pacificamente le tensioni nella penisola coreana.