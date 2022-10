Covid: D’amato, “Oggi nel Lazio su 1.905 tamponi molecolari e 13.981 tamponi antigenici per un totale di 15.886 tamponi, si registrano 2.674 nuovi casi positivi (-229), sono 0 i decessi (-3), 630 i ricoverati ( = ), 31 le terapie intensive (-6) e +2.046 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8%. I casi a Roma città sono a quota 1.453”.

*** VACCINO ANTINFLUENZALE: ad oggi sono state distribuite oltre 535 mila dosi di vaccino ai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS). Sono state registrate oltre 110 mila somministrazioni e sono attivi nella campagna vaccinale 2.494 MMG e 203 PLS.

*** EPATITE C: partito il programma regionale per lo screening dell’infezione da HCV, che permetterà di rilevare le infezioni da virus dell’epatite C non ancora diagnosticate ed avviare le persone alla valutazione per il trattamento farmacologico gratuito. Lo screening dell’HCV è rivolto ai nati tra il 1° gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989.

Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/prenotazioni-screening-hcv

* Asl Roma 1: sono 478 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 534 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 441 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 116 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 245 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 662 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 267 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 115 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.