Il Cdm valuterà la durata illimitata del pass per chi ha tre dosiAttesa oggi per le nuove norme anti-Covid nella scuola.

C’è attesa per le decisioni che prenderà oggi il Cts e poi a seguire il Cdm per le nuove norme anti-Covid nella scuola. Si pensa alla dad solo per i non vaccinati. Ma la Lega chiede di evitare discriminazioni. Prevista anche la modifica della durata del green pass per chi ha fatto tre dosi: potrebbe diventare illimitata. C’è poi l’ipotesi di non limitare le attività anche se si è positivi asintomatici. Intanto, secondo i dati del ministero della Salute, sono 133.142 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 57.715. Le vittime sono invece 427, mentre ieri erano state 349.

Sono 1.246.987 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 478.314. Il tasso di positività è al 10,1%, in calo rispetto al 12% di ieri. Sono invece 1.549 le terapie intensive, 35 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 107. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.873, ovvero 40 in meno rispetto a ieri.