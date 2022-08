Covid, registrati ieri 60 morti ed 8355 casi positivi. La curva dei contagi in Italia conferma, quindi, un trend in discesa, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 60, in aumento rispetto alle 41 di ieri. I tamponi effettuati sono invece 62.967 ed il tasso è al 13,3%, in calo rispetto a ieri quando si fissava al 15%. Sul fronte dell’occupazione dei reparti ospedalieri, sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri) ed i ricoverati nei reparti ordinari sono 5.631 (+3).Intanto, potrebbe arrivare a breve il via libera ai tanto attesi vaccini anti-Covid aggiornati contro la variante Omicron del virus Sars-CoV-2. Si è in attesa dell’ok ai nuovi preparati da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), cui seguirà l’esame da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Ema tsi riunirà il primo settembre proprio per valutare due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron. Una domanda è stata presentata da Moderna per Spikevax e una da Pfizer BioNTech per Comirnaty. Anche l’Aifa ha fissato per il prossimo 5 settembre una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica. Sul tavolo, potrebbe esserci con grande probabilità, l’esame dei nuovi vaccini anti-Covid aggiornati, se non ci saranno ritardi nell’approvazione da parte dell’Ema. Intanto il ministero della Salute ribadisce l’invito a over60 e soggetti fragili a non rimandare la vaccinazione con la quarta dose dei vaccini attualmente disponibili, in attesa dei nuovi. Quanto alla campagna vaccinale del prossimo autunno, è molto probabile che la vaccinazione con gli immunizzanti aggiornati non verrà estesa all’intera popolazione ma solo alle categorie più a rischio.